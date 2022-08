Pressetalsperson i Sjöfartsverket, Lisa Mjörning, siger, at risikoen for, at færgen går på grund, nu er meget mindre end tidligere på dagen.

Problemerne opstod, da der tidligere mandag opstod en brand på færgens bildæk

Færgen var uden strøm efter branden, og den drev i lang tid mod Gotland.

Ifølge enkelte beregninger var der på et tidspunkt fare for, at færgen ville ramme land inden for en time, mens andre vurderinger lød på tre timer.

Ved 20.30-tiden mandag aften oplyste Sjöfartsverket til Sveriges Radio at færgen Stena Scandica havde fået gang i en af hovedmotorer igen, og at færgen desuden havde kastet anker nogle kilometer nord for Fårö.