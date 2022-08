Ruslands udmelding kommer efter, at en talsperson for den ukrainske hær mandag meddelte, at Ukraine har påbegyndt en længe ventet og omfattende offensiv for at tilbageerobre de strategisk vigtige områder i Kherson-regionen for bunden af Dnepr-floden, hvilket var nogle af de første områder, der blev overtaget af de russiske styrker, da invasionen begyndte d. 24. februar i år.