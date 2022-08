Kofod: Dybt provokerende at russiske turister kan få visum

Det britiske medie Financial Times erfarede søndag, at EU’s medlemslande vil lægge op til at suspendere en aftale med Rusland, som siden 2007 har gjort det nemmere for russere at få et visum, så de kan rejse ind i et EU-land.

Efter invasionen af Ukraine i februar valgte EU-landene, at russiske regeringspolitikere og embedsmænd ikke længere skulle have mulighed for at få visum.

Det samme gjaldt mange erhvervsledere og de rigeste russiske personer. De kaldes også oligarker.

Jeppe Kofod håber på, at det kan lykkes at skabe fælles fodslag mellem EU-landene om de russiske turister.

- Vi vil arbejde benhårdt på mødet for en fælles tilgang i EU, fordi det vil have den største effekt, siger han.