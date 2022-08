Ukraine har angiveligt påbegyndt længe ventet modoffensiv

»Jeg kan ikke se, hvorfor de skal lyve om det her. For når man melder sådan her ud, så forpligter det til handling. De er nødt til at levere på det nu,« siger han.

Han erkender dog også, at Ukrainerne har en klar interesse i at melde ud, at modoffensiven er sat i værk:

»Ukrainerne vil enormt gerne vise, at de har noget momentum. Det har også en psykologisk betydning for ukrainerne og den ukrainske hær. Og så handler det også om overfor vesten at signalere, at de kæmper, så de kan bede om flere våben,« siger han.

Hvad betyder det her?

»Det her betyder, at ukrainerne nu mener, at russernes forsvar er slidt så meget ned, at de nu kan tilbagetage de tabte områder.«

Der har siden invasionen begyndte været kamphandlinger i området. Hvorfor er det her noget nyt?

»Indtil nu har det været russerne, der mest har været dem, der angreb. Og så har der været sådan nogle daglige kampe, hvor parterne skyder lidt frem og tilbage. Men det er jo noget andet med en storstilet offensiv, hvor hæren rykker for at tilbageerobre områderne,« siger Anders Puck Nielsen.