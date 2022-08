Der er mandag udbrudt brand på bildækket på en færge i Østersøen.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Ifølge de svenske søfartsmyndigheder, Sjöfartsverket, befinder der sig omkring 300 mennesker på passagerfærgen fra Stena Scandica.

- Vi har tilkaldt alle tilgængelige enheder, både, helikoptere og andre fartøjer i nærheden for at komme folk til undsætning, siger Lisa Mjörning, der er pressetalsperson for Sjöfartsverket, ifølge Aftonbladet.