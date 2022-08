Inspektører er på vej til atomkraftværk i Ukraine

Han tilføjer, at inspektørerne vil ankomme til værket i løbet af denne uge.

Eksperterne fra IAEA skal undersøge skader og sikkerhedssystemerne på værket, der flere gange har været under beskydning som følge af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

Siden da har IAEA advaret om en mulig atomkatastrofe ved kraftværket. Blandt andet fordi både Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at affyre missiler i nærheden af det.

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk. Målet skal være at lede strømmen fra værket til Krim-halvøen, som russerne annekterede i 2014.