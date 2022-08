Tyskland forsikrer Ukraine: Vi har jeres ryg krigen ud

Ukraine kan regne med langvarig støtte fra Tyskland i krigen mod Rusland, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det fastslår den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, over for Bild Am Sonntag.

- Desværre må vi gå ud fra, at Ukraine fortsat vil have behov for nye kraftige våben fra sine venner næste sommer, siger Annalena Baerbock til den tyske avis.