Britiske efterretninger: Rusland optrapper angreb i Donetsk

Rusland har tilsyneladende optrappet sine angreb i regionen Donetsk i det østlige Ukraine inden for de seneste fem dage.

Det fremgår af det britiske forsvarsministeriums daglige opdatering af efterretninger om krigen i Ukraine.

Formålet synes at være at trække flere ukrainske styrker til for at forpurre en ukrainsk modoffensiv andetsteds.