Ny måling viser dødt løb mellem blokkene i Sverige

Lindes udtalelser har ført til stærke reaktioner hos Sverigedemokraterna.

Riksdagsmedlem Martin Kinnunen mener, at Linde og hendes partifæller i Socialdemokraterna er desperate.

- Det er fuldstændigt skamløst af udenrigsministeren at forsøge at score politiske point i valgkampen ved at forsøge at få oppositionen til at fremstå som mordere, skriver han på Twitter.

Statsminister Magdalena Andersson sagde fredag, at Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, har udtalt sig, som om han mener, at Annie Lööf selv har skylden for, at hun er blevet et mål.