Skud har ramt kvinde og lille dreng på legeplads i Sverige

Også TT skriver, at flere personer befandt sig i nærheden, da skuddene faldt.

- Kvinden lå på jorden og skreg i panik. Jeg kunne se, at hun var blevet ramt et par centimeter under lysken, siger et øjenvidne til lokalavisen Eskilstuna-Kuriren.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget bange, siger et andet øjenvidne til SVT Nyheter Sörmland.

Hændelsen betegnes som drabsforsøg.

Legepladsen blev efterfølgende afspærret.

- Vi leder efter mulige spor, siger polititalsmand Johnny Gustavsson.

Politiet afsøgte fredag aften området med droner, ligesom at betjente var rundt og banke på døre.

Eskilstuna har været ramt af en lang række skyderier i år. Så sent som i søndags var der et skyderi i Skiftinge-kvarteret og endnu et i Årby.