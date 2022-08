Polen køber næsten 400 kampvogne og haubitser fra Sydkorea

Haubitser er tungt artilleri med en kanon monteret på et køretøj med larvefødder. En haubits ligner dermed en kampvogn.

Haubitserne skal erstatte våben, som Polen har doneret til Ukraine.

Polen, der er medlem af både EU og Nato, er en af Ukraines vigtigste militære og politiske støtter.

Ruslands invasion af Ukraine i februar har skabt frygt i Warszawa for, at Polen kan stå over for et lignende angreb fra russerne, skriver nyhedsbureauet dpa.

Onsdag var det et halvt år siden, at Rusland den 24. februar angreb Ukraine. Onsdag var det også 31 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, som var domineret af netop Rusland.

Regeringen havde aflyst forsamlinger af frygt for, at de ville blive angrebet af Rusland.