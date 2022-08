Ukrainsk atomkraftværk genoptager drift efter brand

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk. Målet skal lede strømmen fra værket til Krim-halvøen, som russerne annekterede i 2014.

Det Internationale Atomagentur (IAEA) har planer om at sende en delegation til Zaporizjzja for at inspicere kraftværket.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, undgik man kun med nød og næppe en atomkatastrofe, da strømmen til værket torsdag blev afbrudt.

- Hvis de ansatte på værket ikke havde reageret på strømafbrydelsen, så ville vi allerede være blevet ramt af konsekvenserne af en atomkatastrofe.

- Rusland har placeret Ukraine og alle europæere i en situation, hvor de kun er et enkelt skridt fra en atomkatastrofe. Hvert minut, hvor russiske styrker forbliver på kraftværket, er der risiko for en global atomkatastrofe, siger han.