Beton-monumentet blev opført af datidens sovjetstyre i 1985 som en hyldest til de sovjetiske styrker, der kæmpede mod Nazityskland. Eftersom de sovjetiske styrker samtidig besatte store dele af Østeuropa og først slap grebet ved Sovjetunionens kollaps, har sådanne monumenter dog længe været en torn i øjet på borgere i Letland og de andre lande, som var under sovjet-styre. Ruslands krig mod Ukraine har nu for alvor sat fart i bevægelsen for at blive statuerne kvit.

Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevic, markerede nedrivningen med at skrive på Twitter, at Letland nu »river en af symbolerne på Sovjets besættelse i Riga ned - og lukker endnu et smertefuldt kapitel i historien og ser mod en bedre fremtid.«