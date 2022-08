USA: Rusland driver 21 steder med tilbageholdte krigsfanger

Rapporten baserer sig på kommercielle satellitbilleder og oplysninger fra åbne kilder.

Ved hjælp af det har forskere med ”høj troværdighed” identificeret 21 forskellige lokationer. Herunder tidligere skoler, markeder og almindelige fængsler.

På en af lokationerne har man også fundet noget, der ligner et gravsted.

Nathaniel Raymond, der er chef for den afdeling, der tår bag rapporten, siger, at fundene viser, at Rusland har etableret et ”filtreringssystem”, hvor det sorterer folk i de områder, der er under russisk kontrol.