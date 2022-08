Finske journalister anklages i unik sag om statshemmeligheder

Artiklen blev offentliggjort, på et tidspunkt hvor Finlands parlament talte om at udvide dets muligheder for overvågning af privat data på digitale netværk.

Retssagen i Finland anses som værende usædvanlig, fordi landet generelt er kendt for at have en høj grad af pressefrihed.

Det er to journalister fra avisen Helsingin Sanomat samt deres redaktør, der er under anklage. De risikerer mellem fire måneder og fire års fængsel, hvis de kendes skyldige i at afsløre nationale forsvarshemmeligheder.

Ifølge anklagerne indeholdt artiklen fra 2017 skadelige informationer, som var ulovlige at offentliggøre. Journalisterne afviser beskyldningerne.