På ukrainsk mærkedag meldes 22 dræbt i angreb mod togstation

Det skal have fundet sted i byen Tjaplyne. Den ligger cirka 145 kilometer vest for det russisk-kontrollerede Donetsk i det østlige Ukraine.

Det påståede russiske angreb sker på Ukraines uafhængighedsdag 24. august. Det er også halvårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Zelenskyj havde allerede tirsdag advaret om risikoen for ”modbydelige russiske provokationer” i forbindelse med mærkedagen.

Onsdag talte en følelsesladet Zelenskyj om Ukraine som et ”genfødt” land.

- Et nyt land dukkede op i verden den 24. februar klokken fire om morgenen. Det blev ikke født, det blev genfødt. Et land, der ikke græd, skreg eller lod sig skræmme. Et, der ikke flygtede, gav op, eller glemte, siger han.