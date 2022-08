På ukrainsk mærkedag meldes 15 dræbt i angreb mod togstation

En togstation i det centrale Ukraine er onsdag angiveligt blevet ramt af et russisk missilangreb. Mindst 15 skal være dræbt og 50 såret.

Oplysningen kommer fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Jeg har lige fået information om et russisk missilangreb mod en togstation i Dnipropetrovsk-regionen. Mindst 15 blev dræbt, og omkring 50 blev såret, siger præsidenten under et møde i FN’s Sikkerhedsråd.