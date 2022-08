Verden viser støtte til Ukraine på uafhængighedsdag

- Ukraine er og skal være et frit land. Fordi Ukraine – hele Ukraine – tilhører kun ukrainerne. Vi støtter jeres frihedskamp. Og det kommer vi til at fortsætte med så længe, der er brug for det, skriver hun.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, citerer den ukrainske poet Taras Sjevtjenko i sin besked til Ukraine.

- Det gør en stor forskel for mig, at onde folk og mænd angriber vores Ukraine, der engang var så frit, og røver og plyndrer det, som de vil. Det gør en stor forskel for mig.

- Det gør også en stor forskel for Nato, siger Stoltenberg og kalder Ruslands invasion af Ukraine den største krise for Europas sikkerhed siden Anden Verdenskrig.