USA vil støtte Ukraines militær med langsigtet milliardpakke

Pengene skal gå til oplæring og udstyr til ukrainske styrker i de kommende år. Deriblandt droner, våben og andet udstyr, som muligvis først vil blive leveret om et eller to år.

USA har i forvejen ydet næsten 11 milliarder dollar i hjælp til Ukraines kamp mod de russiske styrker, der invaderede landet 24. februar.

Onsdagens selvstændighedsdag bliver dermed også en markering af, at Ukraine har holdt ud mod det russiske angreb i seks måneder.

Den nye pakke adskiller sig fra den tidligere militære bistand fra USA ved, at den er mere langsigtet. Formålet er denne gang at bidrage til at styrke Ukraines evne til at forsvare sig selv på mellemlangt og langt sigt.