Rekordmange migranter krydsede mandag Den Engelske Kanal

Den fortsatte migrantstrøm over kanalen giver den britiske regering hovedpine. Den har lovet strammere grænsekontrol efter bruddet med EU.

Spændingerne er stigende mellem Storbritannien og Frankrig. Den britiske regering anklager Frankrig for ikke at gøre nok for at stoppe migranter i at begive sig ud på turen.

I år er det hidtil blevet registreret, at omkring 22.670 migranter har krydset kanalen fra Frankrig til Storbritannien. På samme tidspunkt i 2021 var registreret lidt over halvt så mange - cirka 12.500.