Mand jages i Liverpool efter skuddrab på niårig pige

Den niårige blev ramt af et skud i brystet og døde kort efter på et hospital. Manden blev også ramt af skud i kroppen, mens kvinden blev såret i hånden.

- Ingen forælder bør udsættes for tabet af et barn under så frygtelige omstændigheder, siger Liverpool-politikeren Paula Barker, som er medlem af det britiske parlament for Labour.

Drabet på pigen er sket på tidspunkt, hvor den britiske storby har haft fokus på bekæmpelse af vold efter flere nylige kniv- og skudangreb. Det rapporterer BBC.