Rapport: Næsten halvdelen af Europa er truet af tørke

Mindre vandmængder har også haft indflydelse på energisektoren for både vandkraft og kraftværkers kølesystemer.

Tørken har desuden i stort omfang reduceret afkastet af sommerens høst. Det er majs, sojabønner og solsikker, der er mest påvirket, siger forskerne.

- Jordbundsfugtighed og planters forhold er meget påvirket, lyder det i rapporten. Det bliver også nævnt, at der i mere end et dusin lande er kommet en større risiko for tørke denne sommer.

Frankrig, Tyskland og Storbritannien er blandt de lande.