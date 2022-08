Offentlig fejring af uafhængighedsdag forbydes i Kyiv

I den nordøstlige by Kharkiv, der ofte har været ramt af artilleri- og raket angreb, har borgmester Ihor Terekhov annonceret en udvidelse af et udgangsforbud, så det allerede gælder fra klokken 16 fra tirsdag til torsdag.

I havnebyen Mykolajiv, der ligger tæt på territorie, som Rusland har erobret, siger guvernør Vitalij Kim, at man planlægger at lade indbyggerne arbejde hjemme tirsdag og onsdag, og at man opfordrer folk til ikke at samles i store grupper.

Frygten for intensiverede angreb er vokset, efter at den russiske efterretningstjeneste mandag beskyldte Ukraine for at stå bag drabet på Darja Dugina.