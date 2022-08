Tyskland har genstartet endnu et kulkraftværk for at spare på gassen

Ved at lade kulkraftværker bidrage til produktionen af strøm får Tyskland mulighed for at fylde sine lagre af gas op, inden fyringssæsonen for alvor begynder.

Hovedparten af de tyske boliger bliver varmet op med gas. Også den tyske industri er i høj grad afhængig af gas.

Trods et betydeligt fald i leverancerne af gas fra Rusland er gaslagrene i Tyskland fyldt op med over 75 procent af kapaciteten. Det viste en opgørelse i midten af august.

Den tyske forbundsregering har et mål om, at gaslagrene skal være næsten fyldte inden vinter.

1. oktober skal lagrene være mindst 85 procent fyldt op, og 1. november mindst 95 procent.

En fyldningsgrad på 95 procent udgør omtrent samme mængde gas, som Tyskland brugte i januar og februar i år.