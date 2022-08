Ungarns regering fyrer vejrchef efter upræcis vejrudsigt

Den ungarske regering har fyret chefen for landets vejrtjeneste. Også vicechefen er blevet fyret.

Det oplyser landets teknologiministerium, som Den Nationale Meteorologiske Tjeneste (NMS) hører under.

De to er blevet fyret, to dage efter at et planlagt storstilet fyrværkerishow i forbindelse med den ungarske nationaldag blev udsat på grund af frygt for stormvejr.