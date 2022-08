Kriminolog: Svenske bander rekrutterer bevidst teenagemedlemmer

Ifølge David Sausdal bliver de unge både draget af bandekriminaliteten, men ofte ser man også, at de presses ind i miljøet.

En af grundene er, at bandekriminaliteten visse steder i landet er blevet så markant en del af samfundet, at man som ung i langt højere grad end tidligere bliver lokket ind i det, fortæller han.

- De bliver lokket af dem i deres nærmiljø, fordi det er de samme, som har et tilhørsforhold til bandelivet, lyder det.

Derfor er det også blevet et af de helt store emner i svensk politik, at man vil afskaffe en strafrabat, som indtil videre har haft stor betydning for strafudmålingen af de unge bandemedlemmer.

- I forvejen er strafferammen i Sverige meget mildere end i Danmark, og så kommer der de her rabatter, som kan medføre straffe på bare få år for eksempelvis et mord.