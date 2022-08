Britiske advokater i kriminalsager stemmer ja til at gå i strejke

Organisationen retter en anklagende finger mod skiftende regeringer.

Straffesags-advokaterne siger, at deres realløn er faldet med 28 procent siden 2006.

De beskylder også regeringen for at give unge advokater en så ringe løn, at mange vælger helt at forlade erhvervet.

Advokaterne kræver en lønforhøjelse på 25 procent. Regeringen vil kun give 15 procent.