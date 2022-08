Udstødt Duma-medlem giver russisk gruppe skylden for attentat

Gruppen arbejder i Rusland og har som erklæret mål at vælte præsident Vladimir Putins regime.

Med stemmerne 445 mod 1 var Ilja Ponomarev det eneste af Dumaens medlemmer, der i 2014 stemte imod Ruslands annektering af den ukrainske Krim-halvø.

Hans kolleger stemplede ham som en national forræder og anklagede ham for ikke at have levet op til sit ansvar.

Han levede kortvarigt i eksil i USA, før han i 2016 flyttede til Kyiv.

The Guardian har ikke kunnet verificere ægtheden af Ponomarevs påstande om Den Nationale Republikanske Hær.