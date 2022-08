Volodymyr Zelenskyj gav ingen detaljer om konkrete ventede trusler fra Ruslands side.

»En af fjendens nøgleopgaver er at ydmyge os ukrainere, at devaluere vores kapaciteter, vores helte, at sprede fortvivlelse, frygt, at sprede konflikter. Derfor er det vigtigt aldrig et eneste øjeblik at give efter,« sagde han og kom samtidig med en opfordring til ukrainerne om at holde stand: