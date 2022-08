Schweizisk region starter forsøg med lovlig cannabis

- Den indsamlede viden herfra kommer til at give os et fundament for diskussionen af en mere ansvarlig cannabis-politik i fremtiden, lyder det i en udtalelse fra region Basel-Stadt.

Som lovgivningen er nu, kan man lovligt købe cannabis til medicinsk brug i Schweiz. Til ikke-medicinsk brug kan man kun købe cannabis lovligt, hvis det indeholder mindre end én procent THC. THC er det aktive stof i cannabis.

Trods forbuddet er cannabis ifølge regionen ”udbredt”, skriver myndighederne i udtalelsen.

- Brugen af cannabis er udbredt, sikkerheden ved brugen er usikker, og det sorte marked blomstrer, lyder det.