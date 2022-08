Albanien: Vi har anholdt russere og ukrainer ved militært anlæg

- Soldaterne, der bevogtede anlægget, reagerede med det samme, men under deres forsøg på at standse de tre udenlandske statsborgere, blev to af vores soldater såret.

- I et forsøg på at undgå at blive pågrebet brugte en af russerne en nervelammende spray mod de to sikkerhedsvagter, skriver forsvarsministeriet i en udtalelse.

Den russiske statsborger er identificeret med initialerne M.Z. og er 24 år gammel.

De to andre mistænkte er en 33-årig russisk statsborger, der omtales S.T., og en 25-årig ukrainer med initialerne F.A.