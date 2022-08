Russisk superyacht til værdi af 550 millioner skal på auktion

Yachten har navnet ”Axioma” og er 72,5 meter lang.

Der er plads til 12 personer fordelt i seks kahytter. Der er desuden blandt andet swimmingpool, jacuzzi, biograf og træningscenter.

Selv om yachten har været ejet af Dmitrij Pumpjanskij, så har den tidligere været mulig at leje for op mod fire millioner kroner per uge.

Pumpjanskij er chef for OAO TMK, der producerer stålrør. Selskabet er leverandør til det statsejede russiske energiselskab Gazprom.

58-årige Pumpjanskij har en anslået formue på omkring 16 milliarder kroner. Han er ramt af sanktioner af Storbritannien, EU og USA.