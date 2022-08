To tyrkiske trafikulykker har kostet hver især 16 personer livet

To forskellige steder i det sydlige Tyrkiet er lørdag med blot nogle timers mellemrum blevet ramt af omfattende trafikulykker.

Begge har kostet 16 personer livet, og begge opstod angiveligt, efter at folk var mødt op for at hjælpe efter forudgående ulykker.

Den ene skete i Gaziantep-provinsen.

Her var en bus i første omgang kørt af vejen lørdag omkring klokken 10.45. Da en række personer var kommet til undsætning, forulykkede en anden bus i nærheden af det oprindelige ulykkessted.