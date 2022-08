En kvinde, som blev hårdt såret ved et skyderi i shoppingcenteret Emporia i Malmø fredag, var efter alt at dømme en tilfældig forbipasserende, oplyser det svenske politi ved et pressemøde lørdag formiddag.

Politiet siger, at alting tyder på, at skudangrebet var banderelateret og rettet mod en 31-årig mand, som blev dræbt.