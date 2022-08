Mistillidsvotum har væltet Montenegros regering for anden gang i år

Landet er medlem af Nato, og forsøger også at blive EU-medlem.

Der er også mulighed for, at der udskrives valg i landet.

Det politiske klima i Montenegro, der har omkring 625.000 indbyggere, har længe været præget af splittelse mellem dem, der identificerer sig som montenegrinere og prorussiske serbere.

After en debat, der tog hele dage, blev mistillidsvotummet vedtaget, da 50 af de 81 parlamentsmedlemmer stemte for.

Premierministeren skrev under på den omstridte aftale om kirken tidligere på måneden på trods af kritik fra provestlige partier, der mente, at aftalen ville give kirken for meget magt sammenlignet med andre trossamfund.

Han insisterede på, at aftalen ville løse et længerevarende problem i landet og være med til at fjerne den splittelse, der er mellem de partier, der er for, at Montenegro skal være en del af EU og de partier, der ønsker stærkere bånd med Rusland og Serbien.