Skibe fra Anden Verdenskrig er kommet til syne i udtørret Donau

Det skete på flugt fra sovjetiske styrker, der var på fremmarch.

Skibene giver jævnligt udfordringer for trafikken i floden, når vandstanden er lav. Og det er altså tilfældet for tiden. Vandstanden i Donau er på grund af den udbredte tørke den laveste i næsten et århundrede.

Omkring 20 gamle krigsskibe er kommet til syne.

Mange af skibene har stadig flere ton gammel ammunition og sprængstof om bord og udgør en fare for fragtskibe i området.

- Den tyske flåde har efterladt en stor miljømæssig katastrofe, der truer os - folket i Prahovo, siger den 74-årige pensionist Velimir Trajilovic, der har skrevet en bog om de tyske skibe, der sank i 1944.