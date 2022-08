Mand dræbt ved skyderi i shoppingcenter i Malmø - en teenagedreng er anholdt

Svensk politi rykkede sent fredag eftermiddag talstærkt ud til det store shoppingcenter Emporia i Malmø. Det skete efter meldinger om skyderi.

Senere fredag aften oplyste politiet, at de havde anholdt en person som mistænkt for skyderiet. Og nu lyder meldingen, at det er en teenagedreng, som mistænkes at stå bag.