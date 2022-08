En person anholdt efter skyderi i shoppingcenter i Malmø

Politiet oplyser desuden, at to personer er kommet til skade i forbindelse med skyderiet i storcenteret. Politiet vurderer på nuværende tidspunkt, at hændelsen har tilknytning til det kriminelle miljø.

- Politiet er talstærkt på stedet for at kortlægge hændelsen ved at afhøre vidner og gennemgå optagelser fra overvågningskameraer, skriver politiet, som understreger, at den umiddelbare fare for offentligheden vurderes at være overstået.

Mens det svenske politi er sparsomme i sine oplysninger om de tilskadekomne, har den svenske Skåne region oplyst til den svenske tv-station TV4 Nyheterna, at det er en mand og en kvinde, som er blevet såret. Kvindens tilstand skulle være alvorlig, mens mandens tilstand er uklar.