Humor har gjort ukrainsk guvernør til en kultperson

Det skete i krigens første uger, og da han i marts oplyst, at 37 var blevet dræbt ved et bombardement af hans eget kvarter på sociale medier, kom han med en lakonisk bemærkning om, at han kun selv havde overlevet, fordi han havde sovet over sig.

Han er siden blevet lidt af en kultperson i det krigshærgede land, hvor han er landskendt for selfie-videoer fra kaprede russiske militær køretøjer eller med vittigheder på russernes bekostning.

- Der er forskellige måder at klare en situation på. Dette er min stil, og det betyder ikke, at det er let, siger han til det franske nyhedsbureau AFP.