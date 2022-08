Giftige alger er fundet i europæisk flod ramt af fiskedød

En opblomstring af denne type alge kan medføre giftstoffer, der dræber blandt andet fisk og muslinger, forklarer ministeren.

Algerne er ikke skadelige for mennesker.

Den polske regering mener, at et udslip af kemikalier kan være årsagen og har tilbudt en dusør for relevante oplysninger i sagen.

Hidtil har laboratorietest ikke kunnet fastslå den nøjagtige årsag til katastrofen, der ifølge estimater har dræbt mere end 100 ton fisk på begge sider af grænsen.

Tyskland og Polen har nedsat en fælles ekspertgruppe, der skal tackle den massive fiskedød.