Det er stadigvæk lidt af en gåde for både polske og tyske myndigheder, hvad der er gået forud for, at 100 tons fisk er døde i floden Oder.

På en strækning på omkring 500 km. fra byen Wroclaw til byen Szczecin er alle fisk, muslinger og snegle døde.

Frygten er, at en kæmpe miljøkatastrofe ligger og lurer under vandoverfladen.