Nato-styrker vil beskytte freden i Kosovo med alle midler

Natos fredsbevarende styrker i Kosovo er klar til gøre alt, hvad der står i deres magt, for at opretholde freden mellem Kosovo og Serbien.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, onsdag.

- Hvis stabiliteten bliver bragt i fare, er Natos styrker i Kosovo (KFOR) klar til at tage alle midler i brug for at sikre et trygt og sikkert miljø og for at sikre bevægelsesfrihed for alle folk i Kosovo, siger Stoltenberg.