Dansk jæger død i Sverige: Formentlig angrebet af vildsvin

En dansk mand i 60’erne er død under jagt i et skovområde uden for Eksö i Sverige.

Det oplyser svensk politi.

Ifølge politiet er det mest sandsynligt, at manden mødte et vildsvin i skoven, blev såret og flygtede op i et jagttårn.

Det var onsdag morgen kort før klokken 9, at politiet fik melding om, at en mand var fundet død i jagttårnet i skovområdet i Kråkshult ved Eksjö.