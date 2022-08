Ukraine: Russiske hackere brugte timer på at hacke atomagentur

Angrebet skal dog ikke have forvoldt større problemer, lyder det.

En kanal på beskedtjenesten Telegram opfordrede i løbet af dagen sine følgere til at indlede et angreb mod agenturet. Det skriver nyhedsbureauet.

Det påståede hackerangreb finder sted, efter at der i løbet af de seneste dage har været meldinger om bombardementer ved det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

Rusland og Ukraine har gensidigt beskyldt hinanden for at angribe værket i det østlige Ukraine.

Nu har FN’s generalsekretær, António Guterres, så besluttet at rejse til Ukraine for at mødes med både Ukraines og Tyrkiets præsident.