Vandstanden i Gardasøen er den laveste i 15 år

- Det er en situation, som det er værd at holde øje. Men når man ser på det i forhold til at anvende søen - for eksempel i forhold til at windsurfe og sejle - er der ikke nogen problemer, siger Ginepro.

Generelt klarer turismesektoren sig fint lige nu, siger han.

Men ”muligheden for at levere vand til landbruget er blevet mindre”, forklarer han.

Landmænd er også blevet ramt af vandmangel i floden Po, som løber på tværs af det nordlige Italien og lider under den værste tørke i 70 år.

Men problemet er større end blot det, som Italien oplever.