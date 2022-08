Stjerneinstruktør bag stor ubådsfilm er død - 81 år

- Jeg ser sjældent de film, jeg har lavet. Men ”Das Boot” var helt klart det store vendepunkt i mit liv og i min karriere, sagde han.

I filmen følger man en tysk ubåd og dens besætning under Anden Verdenskrig.

Den viser det livsfarlige og klaustrofobiske liv i ubåden under rædslerne på Atlanterhavet og anses for at være en anti-krigsfilm.

Petersen blev født i Emden i Tyskland og gik i skole i Hamburg, hvor han i 1960’erne instruerede skuespil på Ernst Deutsch Theater.

Wolfgang Petersen studerede i årene 1966-1970 på film- og fjernsynsakademiet i Berlin og var senere med til at lave den populære tv-serie ”Tatort” (”Gerningssted”).

Her kom han til at arbejde sammen med skuespilleren Jürgen Prochnow, som senere skulle blive ubådskaptajnen i ”Das Boot”.