Tysk mand har fået livstid for dødelig påkørsel ved juletid

Han er blevet dømt for i alt fem drab og 18 forsøg på drab. En sjette person døde næsten et år efter angrebet.

Dommerne har fastslået, at den tyske mand ramte vilkårlige forbipasserende med sin bil, da han kørte ned ad en travl indkøbsgade i sin SUV.

De har også fastslået, at han skal placeres på et psykiatrisk hospital med høj sikkerhed.

En ekspertvurdering forud for retssagen fandt, at manden lider af paranoid skizofreni.

Eksperten har forklaret, at den nu dømte mand så sig selv som et offer for ”en stor statslig konspiration”. Manden mente, at han var forfulgt og overvåget. Han sagde også, at han ikke kunne huske gerningstidspunktet.