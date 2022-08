Finland skruer kraftigt ned for antallet af visa til russere

Finland, der grænser op til Rusland, vil fra næste måned drastisk skrue ned for antallet af visa til russiske statsborgere.

Det oplyser den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto, tirsdag.

Ifølge ministeren bliver antallet af visa til russere begrænset til ti procent af det nuværende antal. Det sker konkret ved, at der fra 1. september vil være færre tilgængelige tider til at booke en aftale om at bestille visum.