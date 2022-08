16/08/2022 KL. 17:50

Ekspert: Eksplosioner på Krim er en stor våd klud i ansigtet på Rusland

Den russisk-annekterede halvø Krim har de seneste to uger været ramt af flere mystiske eksplosioner. Flere ting tyder på, at det er angreb fra ukrainske specialstyrker, som kan tvinge Rusland til at rokere styrker til et område, de hidtil troede var sikkert, vurderer en forsvarsanalytiker.