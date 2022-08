Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver på Twitter.

»Morgenen nær Dzhankoi begyndte med eksplosioner. En påmindelse: Normalvis er Krim et sted med Sortehavet, bjerge, rekreation og turisme, men et Krim, der er besat af russere, er et sted med eksplosioner i varehuse, og der er høj risiko for at dø for invasionsstyrker og tyve,« skriver han.